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Huawei sahibinin kızının tutuklanma görüntüleri yayınlandı
Çinli teknoloji devi Huawei’nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou’nun tutuklanma anının güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı. ABD’nin talebiyle geçtiğimiz yıl Kanada'da gözaltına alınan Wanzhou, ABD’nin...
DIŞ HABERLER 22.08.2019, 22:00
Çinli teknoloji devi Huawei’nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou’nun tutuklanma anının güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.
ABD’nin talebiyle geçtiğimiz yıl Kanada'da gözaltına alınan Wanzhou, ABD’nin İran yaptırımlarını delme, yolsuzluk ve teknoloji hırsızlığı gibi suçlamalar nedeniyle tutuklanmıştı. Meng, ABD-Çin arasında gerilime neden olurken, daha sonra 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmıştı. Meng, serbest bırakıldıktan sonra Kanada hükümetine, ‘medeni haklarının ağır ihlali’ gerekçesiyle dava açmıştı.
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