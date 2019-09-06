Hong Kong’da tasarı geri çekildi ancak protestolar sürüyor (2)(EK GÖRÜNTÜLER)

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarının geri çekildiğini duyurmuştu. Buna rağmen, eylemciler, taleplerinin karşılanmadığını belirterek protestolara devam ediyor.















Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıran tasarı protestoların 13'üncü haftasında geri çekildi. Ancak eylemciler, bunun çok geç alınmış bir karar olduğunu ve protestoların, tasarının önüne geçtiğini savunarak, diğer talepleri için eylemlerini sürdürüyor.















‘EYLEMCİLER İLE POLİS ARASINDA ARBEDE YAŞANDI’















Eylemciler, polis şiddetine dikkat çekmek için Mong Kok Polis Merkezi önünde toplanarak sloganlar atarken; öğrenciler ise insan zincirleri oluşturdu. Bu anlarda polis ile eylemciler arasında kısa süreli arbedeler yaşandığı belirtildi.















Çok sayıda eylemcinin, Hong Kong’un merkezinde bulunan Chater Garden adındaki halka açık parkta toplandığı ve eylemcileri gözaltına alan polisi protesto ettikleri bildirildi. Ayrıca, bazı eylemcilerin Prince Edward Metro İstasyonu’na girmeye çalıştıkları ve polis uyarılarıyla oradan dağıldıkları, dağılırken çok sayıda kamu malına zarar verdikleri açıklandı.















Öte yandan, eylemciler, 3 ay süren protestolarda yaralanan ve hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.















ÇİN'E İADE TASARISI















Hong Kong'da hüküm giyen ya da haklarında suç iddiası bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Tartışmalara neden olan tasarıya dair konuşan Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını duyurmuştu.















NEDEN TEPKİ ÇEKİYOR?















Tepki çeken tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak protestocular, tasarının yasalaşması halinde insanların Çin'in yargı sistemi dâhilinde keyfi olarak gözaltına alınabileceğini; adil olmayan yargı süreçlerine dahil edilebileceklerine; Çin'in, Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanabileceğine inanıyor.