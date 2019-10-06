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Hong Kong’da taksi eylemcilerin arasına daldı
Hong Kong’da düzenlenen protestolarda, bir taksi, eylemcilerin arasına daldı. Bir kadının yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Görüntülerde, taksi sürücüsünün, eylemcilerin yoğunlukta olduğu Cheung Sha Wan devlet binası önündeki...
DIŞ HABERLER 06.10.2019, 15:18
Hong Kong’da düzenlenen protestolarda, bir taksi, eylemcilerin arasına daldı. Bir kadının yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Görüntülerde, taksi sürücüsünün, eylemcilerin yoğunlukta olduğu Cheung Sha Wan devlet binası önündeki yaya geçidine doğru aracıyla ilerlediği görülüyor. Aniden sola dönerek kalabalığın arasına dalan taksi, eylemcileri ezerek bir işletmenin vitrinine çarparak duruyor.
Taksinin durmasının ardından, kalabalık eylemci grubunun, taksi sürücüsünü araçtan çıkararak darp ettiği belirtildi. Sürücü darp edildiği sırada diğer eylemcilerin araya girerek, kızgın kalabalığı yatıştırmaya çalıştığı açıklandı. Hem yaralı kadına, hem de taksi şoförüne ilk müdahaleyi itfaiye ekiplerinin yaptığı duyuruldu.
ÇOK SAYIDA EYLEMCİ GÖZALTINA ALINDI
Yerel medya, çok sayıda eylemcinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Eylemcilerin, polisin ilerleyişini durdurmak için şehir yollarına barikat kurduğu ve çok sayıda işletmenin eylemciler tarafından tahrip edildiği belirtildi.
Görüntülerde, taksi sürücüsünün, eylemcilerin yoğunlukta olduğu Cheung Sha Wan devlet binası önündeki yaya geçidine doğru aracıyla ilerlediği görülüyor. Aniden sola dönerek kalabalığın arasına dalan taksi, eylemcileri ezerek bir işletmenin vitrinine çarparak duruyor.
Taksinin durmasının ardından, kalabalık eylemci grubunun, taksi sürücüsünü araçtan çıkararak darp ettiği belirtildi. Sürücü darp edildiği sırada diğer eylemcilerin araya girerek, kızgın kalabalığı yatıştırmaya çalıştığı açıklandı. Hem yaralı kadına, hem de taksi şoförüne ilk müdahaleyi itfaiye ekiplerinin yaptığı duyuruldu.
ÇOK SAYIDA EYLEMCİ GÖZALTINA ALINDI
Yerel medya, çok sayıda eylemcinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Eylemcilerin, polisin ilerleyişini durdurmak için şehir yollarına barikat kurduğu ve çok sayıda işletmenin eylemciler tarafından tahrip edildiği belirtildi.
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