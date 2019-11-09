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Hong Kong eylemlerinde hayatını kaybeden öğrenci için anma töreni düzenlendi
Hong Kong’da devam eden hükümet karşıtı protestolarda polis müdahalesi sebebiyle yaralanan 22 yaşındaki öğrenci Alex Chow’un hastanede hayatını kaybetmesinin ardından eylemciler anma etkinlikleri düzenledi. Hong Kong’da Cuma günü...
DIŞ HABERLER 09.11.2019, 17:19
Hong Kong’da devam eden hükümet karşıtı protestolarda polis müdahalesi sebebiyle yaralanan 22 yaşındaki öğrenci Alex Chow’un hastanede hayatını kaybetmesinin ardından eylemciler anma etkinlikleri düzenledi.
Hong Kong’da Cuma günü eylemciler ve polisin karşı karşıya gelmesinin ardından başına aldığı darbe sebebiyle hayatını kaybeden Alex Chow için protestocular anma töreni düzenlediler. Beş aydır devam eden gösterilerde hayatını kaybeden ilk öğrenci olan Chow için Tamar Parkı’nda düzenlenen anma törenine çoğunluğu öğrencilerden oluşan binlerce kişi katıldı.
Chow’un ölümünün ardından anma töreninde ilahiler söylenirken, birçok kişi alana çiçekler ve çeşitli notlar bıraktı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde polisin tören için toplanan eylemcilere müdahale etmek istediği fakat törenin olaysız geçtiği görüldü. Bunun yanında bir eylemcinin de Chow’un anısına saksafon çaldığı görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.
Hong Kong’da Cuma günü eylemciler ve polisin karşı karşıya gelmesinin ardından başına aldığı darbe sebebiyle hayatını kaybeden Alex Chow için protestocular anma töreni düzenlediler. Beş aydır devam eden gösterilerde hayatını kaybeden ilk öğrenci olan Chow için Tamar Parkı’nda düzenlenen anma törenine çoğunluğu öğrencilerden oluşan binlerce kişi katıldı.
Chow’un ölümünün ardından anma töreninde ilahiler söylenirken, birçok kişi alana çiçekler ve çeşitli notlar bıraktı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde polisin tören için toplanan eylemcilere müdahale etmek istediği fakat törenin olaysız geçtiği görüldü. Bunun yanında bir eylemcinin de Chow’un anısına saksafon çaldığı görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.
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