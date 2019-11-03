Hong Kong'da protestolar hız kesmeden devam ediyor

Çin, () ? Hong Kong?da gösterilerin 22'nci eylemciler yine sokaklara çıkarken, güvenlik güçleri de tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Hong Kong?da devam eden protestolar kapsamında protestocular, polisten herhangi bir olumsuz cevap almadıkları protesto için yerel saat ile yaklaşık 15.00 civarı Victoria Park?ta toplanmaya başladı. Bunun üzerine polis, Causeway Koyu?nda bulunan Victoria Park çevresinde toplanan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale etti. Daha sonra polisin, protesto yapılan bölgelere zırhlı araç ve TOMA sevk etmesinden sonra Merkez(Central) , Whan Chai ve Causeway Koyu bölgeleri protestoların merkez noktaları haline geldi. Polisin protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edip, protestocuları dağıtmaya çalışmasından sonra protestocular polis karşıtı slogan atmaya başladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis yaptığı açıklamada, protestocuların barikatları ateşe verdiğini, bölgedeki iş yerlerine zarar verdiklerini ve tuğlalar fırlattıklarını belirtti. Ayrıca, Çin?in resmi haber ajanı olan Xinhua Haber Ajansı?nın binasının protestocular tarafından saldırıya uğradığı da belirtildi.

Sosyal medyada protestolara dair paylaşılan görüntülerde, polisin göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale ve birçok protestocuyu gözaltına alma anları görüldü.