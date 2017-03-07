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Hollande’dan Rusya uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya’nın Avrupa ülkelerinde kamuoyunu etkilemeye yönelik faaliyetleri hakkında uyarıda bulundu.

Hollande’dan Rusya uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya’nın Avrupa ülkelerinde kamuoyunu etkilemeye yönelik faaliyetleri hakkında uyarıda bulundu.

Hollande, Versay Sarayı’nda Almanya, İtalya ve İspanya başbakanlarının katılacağı ve Avrupa Birliği’nin (AB) geleceğinin görüşüleceği gayrı resmi zirve öncesi Avrupa’da yayımlanan 6 gazeteye açıklamalarda bulundu.

Fransız Le Monde, Alman Süddeutsche Zeitung, İtalyan La Stampa, İngiliz The Guardian, İspanyol La Vanguardia ve Polonya’da yayın yapan Gazeta Wyborcza’da yayınlanan röportajda Hollande, AB’nin kıtanın birliği ve güvenliği için tek çıkar yol olduğunu belirterek, “Bugün Avrupa savunma konusunda hem kendini koruma hem de tehditlere karşı durma anlamında dünya genelinde harekete geçerek yeniden atılım yapabilir.” dedi.

Hollande, Rusya ile ilgili de Rus yönetiminin bazı bölgelerde Sovyet dönemi ağırlığını yeniden sağlama peşinde olduğunu öne sürerek, “Ukrayna’da tam olarak bunu gerçekleştirmeye çalıştı.” dedi.

Rusya’nın küresel krizlerin çözümü için çabalara katıldığını ve bunun bir güç gösterisi ifadesi olduğunu savunan Hollande, “Aynı zamanda Rusya, kamuoyunu etkilemek için her türlü yöntemi kullanıyor. Sovyet döneminin ideolojisiyle aynı olmayabilir ama uygulanan yöntemler aynı.” dedi.

Hollande, aşırı sağ parti ve grupların Rusya tarafından desteklendiği iddiaları hakkında, “Neden tüm aşırı sağ gruplar az ya da çok Rusya ile ilişkili?” sorusunu yöneltti.

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