Hollandalı kadın 100 yaşında ‘tutuklandı’

İstanbul, 1 Mart () – Ölmeden önce yapılacaklar listesini tamamlamaya çalışan Hollandalı bir kadın ‘tutuklandı’.

Yaşı 100’e yaklaşan Annie adındaki kadın, Nijmegen-Zuid karakoluna giderek bu yaşına kadar hiç tutuklanmadığını ve bunun nasıl bir his olduğunu merak ettiğini söylemesi üzerine tutuklanarak bir hücreye konuldu.

Yaşlı kadının ellerinde kelepçelerle hücresinde verdiği pozlar polis kameralarına yansıdı.(Fotoğraflı)