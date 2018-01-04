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Hollandalı araştırmacılar vücut ısısıyla kripto para madenciliği yaptılar

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Ocak () - Hollanda merkezli araştırma ve geliştirme ekibi İnsan Eskimesi Enstitüsü (IoHO), insanların vücut ısısını yenilenebilir enerjiye dönüştürebilen bir giysi ile kripto para madenciliği yaptı. Teknolojinin...

Hollandalı araştırmacılar vücut ısısıyla kripto para madenciliği yaptılar

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Ocak () - Hollanda merkezli araştırma ve geliştirme ekibi İnsan Eskimesi Enstitüsü (IoHO), insanların vücut ısısını yenilenebilir enerjiye dönüştürebilen bir giysi ile kripto para madenciliği yaptı.
Teknolojinin günümüzde kullanılan kaynaklarla sürdürülebilir olmadığını öne süren IoHO kurucusu Manuel Beltrán, insan vücudunun kolay bulunur bir kaynak olduğunu söylüyor. Biyolojik işgücü konusunda araştırmalar yapan IoHO’nun son projesi ise insan enerjisi kullanarak kripto para madenciliği yapmak.
IoHO tarafından gerçekleştirilen, 37 katılımcı tarafından toplam 212 saat boyunca testte katılımcılar 127.2 watt enerji üretirken, toplamda 16 bin 590 birim kripto para ürettiler.
Araştırmacılara göre insan vücudu dinlenirken 100 wawtt enerji üretiyor ve genellikle bu enerjinin yüzde 80’i boşa gidiyor. Boşa giden bu enerjiyi termoelektrik jeneratörlerle insan vücudu ve ortam arasındaki ısı farkını kullanılabilir elektrik enerjisine dönüştürüyor. Üretilen enerji ise kripto para madenciliği yapan bir bilgisayarı çalıştırmak için kullanıldı.
Araştırmanın sonucuna göre tek bir Bitcoin için yeterli enerjiyi üretmek için 4,500 kişi 24 saat boyunca bu giysiyi giymek durumunda.

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