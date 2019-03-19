Hollanda () - Hollanda Polisi, Twitter hesabından saldırının şüphelisinin Oudenoord'da gözaltına alındığını duyurmuştu. Polisin, 3 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra bölgeden götürdüğü anları, bölgede yaşayan bir vatandaş görüntüledi.
Hollanda polisinin operasyon sonrası şüpheliyi olay yerinden götürdüğü anlar
Hollanda () - Hollanda Polisi, Twitter hesabından saldırının şüphelisinin Oudenoord'da gözaltına alındığını duyurmuştu. Polisin, 3 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra bölgeden götürdüğü anları,...
19 Mart 2019 Salı 11:26
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