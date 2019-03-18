Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu'ndan Adalar'da oturanlara uluşımda yüzde 40 indirim sözü
Adalar'da oturanlara uluşımda yüzde 40...
Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaral
Hollanda'da silahlı saldırı: 3 ölü,...
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...

Hollanda polisi: Saldırgan yakalandı

Hollanda () – Hollanda polisi, 3 kişiyi öldüren, 5 kişiyi yaralayan saldırganı yakaladıklarını duyurdu. Hollanda Polis Teşkilatı Twitter hesabından 20:45 civarında yaptığı açıklamada, saldırının şüphelisinin Oudenoord'da gözaltına...

Hollanda polisi: Saldırgan yakalandı

Hollanda () – Hollanda polisi, 3 kişiyi öldüren, 5 kişiyi yaralayan saldırganı yakaladıklarını duyurdu.

Hollanda Polis Teşkilatı Twitter hesabından 20:45 civarında yaptığı açıklamada, saldırının şüphelisinin Oudenoord'da gözaltına alındığını duyurdu.

“RUHSAL SORUNLARI OLAN BİRİ”

Bölgede yaşayan ve olayı haber alarak polisin operasyon yaptığı bölgeye gelen Türkler, “Öğrendiğimiz kadarı saldırgan, yengesini öldürdükten sonra tramvaya biniyor ve bir durak sonra indikten sonra da iki kişiyi de orada öldürüyor. Türk olduğunu söylüyorlar ama inşallah öyle değildir” dedi.

“HÜKUMET TERÖRE BAĞLIYOR, BİZ ÖYLE SANMIYORUZ”

Polisin, olayın şüphelisi olarak duyurduğu ismi tanıdıklarını söyleyen bazı Türkler ise, “Ruhsal sorunları olan, ailevi sorunları olan biriydi. Cezaevi geçmişi olmuştu. Hollanda hükumeti bunu teröre bağlıyor ama biz öyle sanmıyoruz” dedi.

SALDIRGAN SABIKALI

Hollanda’da AD gazetesi muhabiri Yelle Tieleman, polisin olayın şüphelisi olarak duyurduğu Gökmen Tanış’ın, 2013 yılında insanlara ateş etmekten sabıkasının bulunduğunu; hırsızlık, taciz ve şiddet olayları nedeni ile birçok kez mahkemeye çıktığını duyurdu.

KRAL: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Hollanda Kralı Willem-Alexander, saldırı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “3 kişinin öldüğü saldırı nedeniyle çok üzgünüz. Saldırıdan etkilenenlerin ve ailelerinin yanındayız” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------
-Türklerle röportaj
-Polisin operasyon yaptığı bölgeden görüntüler
(GÖRÜNTÜLER DGS’DE)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328