Hollanda polisi: Saldırgan yakalandı

Hollanda () – Hollanda polisi, 3 kişiyi öldüren, 5 kişiyi yaralayan saldırganı yakaladıklarını duyurdu.



Hollanda Polis Teşkilatı Twitter hesabından 20:45 civarında yaptığı açıklamada, saldırının şüphelisinin Oudenoord'da gözaltına alındığını duyurdu.

“RUHSAL SORUNLARI OLAN BİRİ”



Bölgede yaşayan ve olayı haber alarak polisin operasyon yaptığı bölgeye gelen Türkler, “Öğrendiğimiz kadarı saldırgan, yengesini öldürdükten sonra tramvaya biniyor ve bir durak sonra indikten sonra da iki kişiyi de orada öldürüyor. Türk olduğunu söylüyorlar ama inşallah öyle değildir” dedi.

“HÜKUMET TERÖRE BAĞLIYOR, BİZ ÖYLE SANMIYORUZ”



Polisin, olayın şüphelisi olarak duyurduğu ismi tanıdıklarını söyleyen bazı Türkler ise, “Ruhsal sorunları olan, ailevi sorunları olan biriydi. Cezaevi geçmişi olmuştu. Hollanda hükumeti bunu teröre bağlıyor ama biz öyle sanmıyoruz” dedi.

SALDIRGAN SABIKALI



Hollanda’da AD gazetesi muhabiri Yelle Tieleman, polisin olayın şüphelisi olarak duyurduğu Gökmen Tanış’ın, 2013 yılında insanlara ateş etmekten sabıkasının bulunduğunu; hırsızlık, taciz ve şiddet olayları nedeni ile birçok kez mahkemeye çıktığını duyurdu.



KRAL: ÇOK ÜZGÜNÜZ



Hollanda Kralı Willem-Alexander, saldırı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “3 kişinin öldüğü saldırı nedeniyle çok üzgünüz. Saldırıdan etkilenenlerin ve ailelerinin yanındayız” ifadelerini kullandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Türklerle röportaj

-Polisin operasyon yaptığı bölgeden görüntüler

(GÖRÜNTÜLER DGS’DE)