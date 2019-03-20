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 Hollanda polisi: 2 şüpheli serbest bırakıldı, yeni bir şüpheli gözaltına alındı

Hollanda () –  Hollanda polisi, pazartesi günü meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında yeni bir şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu. Saldırıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 37 yaşındaki Türk...

 Hollanda polisi: 2 şüpheli serbest bırakıldı, yeni bir şüpheli gözaltına alındı

Hollanda () –  Hollanda polisi, pazartesi günü meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında yeni bir şüpheliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Saldırıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 37 yaşındaki Türk şüphelinin ardından 2 kişiyi daha gözaltına aldığını belirten Hollanda polisi, 23 ve 27 yaşındaki bu kişilerin artık şüpheli olmadıklarını ve serbest bırakıldıklarını bildirdi.

Ayrıca bildiride, Utrecht’te, yerel saat ile 03:30 civarı 40 yaşındaki yeni bir şüphelinin saldırıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı ve şüphelinin, saldırıdaki rolünün araştırıldığı bilgisi yer aldı.

Asıl şüpheli olan 37 yaşında bir Türk ise halen cezaevinde.

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