Hollanda Meclisi 1915 olaylarını “soykırım” olarak kabul etti (Yeniden)

İstanbul, 22 Şubat () - Hollanda Meclisi, 1915 olaylarını bir ”soykırım” olarak kabul eden tasarıyı yapılan oylamada kabul etti.

22 Şubat 2018 Perşembe 22:16