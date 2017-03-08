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Hollanda, lale sezonunda ihracat rekoru peşinde

Levent Gündüz / Karlsruhe, 8 Mart () - İlkbahar mevsimin simgesi olan lale çiçeğin sezonu Mart'ın ilk haftası itibariyle başladı. 100’den fazla lale çeşidiyle Hollanda her yıl 1 milyardan fazla lale çiçeği ve lale soğanı ihracatıyla...

Hollanda, lale sezonunda ihracat rekoru peşinde

Levent Gündüz / Karlsruhe, 8 Mart () - İlkbahar mevsimin simgesi olan lale çiçeğin sezonu Mart'ın ilk haftası itibariyle başladı.
100’den fazla lale çeşidiyle Hollanda her yıl 1 milyardan fazla lale çiçeği ve lale soğanı ihracatıyla dünya rekortmeni. Hollanda 2017 yılında yeni bir rekora imza atarak, lale ihracatını 2 milyara çıkarmayı hedefliyor.
Ünü dünyaya yayılan lale çiçeğin soğanı ilk defa 1594 yılında Türkiye’den Hollanda’ya gitti. Lale çiçeği Hollanda’nın simgesi ve en büyük ticari kaynağı oldu. Laleler Hollanda'ya yılda 1,5 milyar Euro gelir sağlıyor.
Lale çiçeğinin önemli bir özelliği, diğer çiçek çeşitlerinden daha dayanıklı ve ucuz olması. 423 yıldır dünyada en çok satılan çiçeklerin başında gelen lale, Hollanda tarafından en çok komşusu Almanya’ya satıyor.
Lale sezonu 14 Mayıs Pazar Anneler Günü sona erecek.
(Fotoğraflı)

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