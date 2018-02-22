İstanbul, 22 Şubat () - Hollanda Hükümeti, 1915 olaylarını bir ”soykırım” olarak kabul eden tasarıyı yapılan oylamada kabul etti.
Hollanda Hükümeti 1915 olaylarını “soykırım” olarak kabul etti
İstanbul, 22 Şubat () - Hollanda Hükümeti, 1915 olaylarını bir ”soykırım” olarak kabul eden tasarıyı yapılan oylamada kabul etti.
22 Şubat 2018 Perşembe 21:06
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