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Hollanda'da seçim yarışı kızıştı

Edip Sönmez / İstanbul, 22 Şubat, () - Hollanda'da 15 Mart'ta düzenlenecek seçimler öncesi açıklanan son ankete göre, Geert Wilders'ın aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ile mevcut Başbakan Mark Rutte'nin 'Özgürlük ve Demokrasi...

Hollanda'da seçim yarışı kızıştı

Edip Sönmez / İstanbul, 22 Şubat, () - Hollanda'da 15 Mart'ta düzenlenecek seçimler öncesi açıklanan son ankete göre, Geert Wilders'ın aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ile mevcut Başbakan Mark Rutte'nin 'Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi' (VVD) kafa kafaya durumda. Geçen ayki anketlerde açık ara önde görünen aşırı sağcı parti PVV, o zamandan bu yana belirgin düşüş yaşadı ve böylece Başbakan'ın liberal görüşlü partisi yarışa ortak oldu.
Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) Genel Başkanı Geert Wilders, bugün yayınlanan ankete göre yarışı az farkla önde götürüyor. Hollandalı araştırma kuruluşu Peilingwijzer'in yayınladığı seçim anketi sonuçlarına göre, 150 sandalyeli mecliste Wilders'ın partisi PVV'nin ortalama 26, 'Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi'nin (VVD) 25, liberal parti D66 ile Hıristiyan Demokrat Partilerinin 17'şer ve Yeşiller Partisi'nin ise 16 vekil çıkartacağı tahmin ediliyor.
Aşırı sağcı parti düşüşte
Analist Tom Louwerse yerel medyaya yaptığı açıklamada, Başbakan Rutte'ye desteğin son dönemde sabit bir çizgide gittiğini, ancak rakibi Wilders'ın düşüşte olduğunu, geçen ayki anketlerde 35 sandalye çıkarabileceği görünürken, son ankette 26'ya kadar gerilediğini söyledi.
Liberal başbakan, Wilders'la koalisyon istemiyor
Anketlerdeki duruma göre, ne Başbakan Rutte'nin, ne de azınlık ve İslam karşıtı çalışmalarıyla bilinen Wilders'ın tek başına iktidar olma ihtimali bulunmuyor.
Başbakan Rutte, iktidarda kalmak adına aşırı sağcılarla koalisyon kurmayacaklarını açıklamıştı.

(Fotoğraflı)

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