Hollanda Basını: Çavuşoğlu Rotterdam’daki programını iptal etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rotterdam’daki programını iptal etti. Hollanda basını Çavuşoğlu’nun Rotterdam kentinde düzenleyeceği “Anayasa değişikliğine Evet” mitingini iptal ettiğini duyurdu.
08 Mart 2017 Çarşamba 19:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rotterdam’daki programını iptal etti. Hollanda basını Çavuşoğlu’nun Rotterdam kentinde düzenleyeceği “Anayasa değişikliğine Evet” mitingini iptal ettiğini duyurdu.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.