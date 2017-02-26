Hocalı Katliamı'nın 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

Ali Kan, Bakü, 26 Şubat, () – Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Hocalı Anıtı önünde, katliamın 25. yıldönümünde anma töreni için binlerce kişi, Azatlık Meydanı’ndan Hocalı Anıtına yürüdü. Anıtın önünde ilk başta resmi törenle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev karşılandı. Törene Bakanlar, milletvekilleri ile Türkiye’nin Azerbaycan’daki büyükelçisi ile birlikte çok sayıda bürokrat yer aldı. Cumhurbaşkanı Aliyev, törende anıt önüne çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Sonra Cumhurbaşkanın birinci yardımcısı Mihriban Aliyeva, Başbakan Artur Rasizade, Milli Meclis Başkanı Oktay Esedov, anıta gül ve karanfil bıraktı.

Törenin resmi kısmından sonra binlerce Azerbaycanlı, Ermenilerin katlettiği 613 kişiyi anmak ve saygı duruşunda bulunmak için Hocalı Anıtına akın etti. Türkiye Cumhuriyeti Bakü büyükelçisi Erkan Özoral gazetecilere bir açıklama yaptı.

Büyükelçi Özoral: "Hocalı faciası insanlık tarihinde kara lekedir"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Hocalı faciası insanlık tarihinde kara bir leke olduğunu belirterek, ‘‘"Hocalı faciasının patlak vermesinden 25 yıl geçse de, halen Hocalı'ya adalet isteniyor. İnşallah, yakın zamanda bu adalet temin edilir, Azerbaycan işgal altındaki topraklarına kavuşur. Hocalı'da katliam yapanlar en kısa zamanda cevap verirler. Azerbaycan'ın başı sağ olsun, şehitlerimize tanrıdan rahmet diliyorum. Biliyorum ki, onların her birinin mekanı cennettir " dedi. Türkiye Büyükelçişi çalışanları facianın 25. yıldönümünde Azerbaycanlılarla dayanışma sergilemek için büyükelçiliğin çalışanları ile beraber Hocalı Anıtı’nı ziyaret etti

Hocalı Kasabasında Neler Olmuştu?

26 Şubat 1992 tarihinde Rusya'nın desteğini alan Ermeni güçleri, Azerbaycan 'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Azerbaycanlı sivilleri toplu şekilde katletti. Hocalı'da 106'sı kadın ve 63'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan Türkü şehit edilirken, 150 kişi kaybolmuş, 487 kişi de ağır yaralanmıştı. Cenazeler üzerinde yapılan incelemelerde, insanların yakıldığı, gözlerinin oyulduğu ve başlarının kesildiği ortaya çıkmıştı.

”Hala nefes alan 10 yaşındaki kız çocuğunu cesetlerin üstüne fırlattı”

Hocalı Katliamı vahşetini yaşayan Ermeni gazeteci Daud Kheriyan, o gün yaşananları böyle aktarıyor: “Gaflan denen ve ölülerin yakılmasıyla görevli Ermeni grup, Hocalı Kasabası’nın 1 kilometre batısında bir yere 2 mart günü 100 Azeri ölüsünü getirip yığdı. Son kamyonda 10 yaşında bir kız çocuğu gördüm. Başından ve elinden yaralıydı. Yüzü morarmıştı. Soğuğa, açlığa ve yaralarına rağmen hala yaşıyordu. Çok az nefes alabiliyordu. Gözlerini ölüm korkusu sarmıştı. O sırada Tigranyan isimli bir asker onu tuttuğu gibi öteki cesetlerin üstüne fırlattı. Sonra tüm cesetleri yaktılar. Bana sanki yanmakta olan ölü bedenler arasından bir çığlık işittim gibi geldi. Yapabileceğim bir şey yoktu”