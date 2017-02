Hitler’in açık artırma ile satılan telefonu sahte iddiası

Nazi lideri Adolf Hitler’in İkinci Dünya Savaşı sırasında, orduya emirlerini iletmek için kullandığı söylenen telefon geçtiğimiz günlerde ABD’de bir müzayedede 243 bin dolara satılmıştı. Telefonun sahte olduğu öne sürüldü. Avrupa’nın iletişim teknolojileri alanında en büyük müzelerinden biri olan ve 1881 yılından bu tarafa üretilen telefonların bulunduğu Frankfurt Müzesi’nin İletişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Frank Gnegel, söz konusu telefonun Hitler’e ait olamayacağı görüşünde. Açıkça sahte Orijinali siyah renkte olan ancak, kırmızıya boyanıp, üzerine Adolft Hitler’in baş harflerinin kazındığı telefonun “Açıkça sahte” olduğunu belirten Gnegel, Siemens & Halske firması tarafından üretilen telefonun ahizesinin İngiliz üretimi olduğunu söyledi. Frankfurter Allgemeine Zeitung’a konuşan Gnegel, telefonun kesinlikte bu şekilde üretilmediğini, daha sonra İngiltere‘de monte edilmiş olabileceğini öne sürdü. Telefonun ahizesinin gövdesiyle uyumlu olmadığına işaret eden Gnegel, ahizenin İngiltere’de savaş öncesinde özel olarak üretildiği iddialarını ise saçma buluyor. “Neden İngiltere’deki bir firma Hitler için ahize üretsin? Siemens Hitler için isteyerek yeni bir telefon üretirdi” diyen Gnegel, orijinali siyah olan telefonun kırmızıya boyanmasının da telefonun sahteliğinin kanıtı olduğu görüşünde. Kırmızı üretilemez miydi? Siemens’in siyah bir telefonun üzerini boyamak yerine Hitler için orijinal kırmızı renkte telefon üretebilecek durumda olduğuna işaret eden Gnegel, Hitler’in kullandığı her şeyin üstün kalitede üretilirken telefonunun bu denli özensiz olmasının normal olmadığını savunuyor. Hitler’in telefonu her yere yanında götürdüğü iddiasının da doğru olmadığını belirten Gnegel,” Hitler’in gittiği her yerde telefon vardı. Neden yanında bir telefon taşısın? O dönemde telefonlar duvarda asılıydı. Ayrıca taşınabilir telefon, cep telefonlarıyla birlikte mümkün oldu” görüşlerine yer veriyor. Üzerinde Nazi işareti ve kartalı bulunan, ayrıca Adolf Hitler’in isminin baş harfleri kazınmış olan Siemens marka çevirmeli telefon, ABD’de bulunan Alexander Tarihi Eser Müzayede Evi’nde 100 bin Dolar’dan satışa sunulmuş, kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından 243 bin Dolar’a satın alınmıştı.