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Hintliler Hristiyanlık karşıtlarına rağmen Noel’i kutluyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 25 Aralık () - Hindistan'daki Hıristiyanlar ve diğer dinsel gruplar, ağırlıklı olarak Hindu ülkesinin bazı bölgelerinde bir tepki korkusu olmasına rağmen Noel’i kutladı. Hindistan hükümeti yetkililere, son zamanlarda...

Hintliler Hristiyanlık karşıtlarına rağmen Noel’i kutluyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 25 Aralık () - Hindistan'daki Hıristiyanlar ve diğer dinsel gruplar, ağırlıklı olarak Hindu ülkesinin bazı bölgelerinde bir tepki korkusu olmasına rağmen Noel’i kutladı.
Hindistan hükümeti yetkililere, son zamanlarda kuzey Hindistan'daki Hıristiyanlara yönelik saldırıların ardından bu yıl Noel kutlamaları için güvenlik önlemlerini arttırma talebinde bulundu.
Pazartesi günü herhangi bir saldırı bildirilmedi.
Saldırgan gruplar, Hindistan'da 2014 yılında bir Hindu milliyetçi partisinin iktidara gelmesinden bu yana giderek Müslümanları hedef alıyor ve bazı Hıristiyan liderler, saldırıların artık kendi topluluklarına yayılabileceğinden korkuyor.
Dindar özgürlük ve farklı olan insanların hakları için çalışan ulusal bir birlik olan Hindistan Hristiyan Konseyi'nin yöneticisi Madhu Chandra, "Kutuplaşma zehiri şimdi Hıristiyanları da hedef haline getirdi" dedi.
Bu ay, militan bir Hindu grubunun üyeleri Madhya Pradesh eyaletinde bir grup Katolik seminerciyi ve papazı dövdüler.
Uttar Pradesh eyaletinde, aşırılık yanlısı bir Hindu örgütü, Aligarh şehrinde bulunan okullarda Noel şenlikleri düzenlemeye karşı uyarıda bulundu.
Hint basınında yer alan haberlere göre, devlet polisi herhangi bir saldırı olmaması için tetikte bulundu.
Hindistan başbakanı Narendra Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata partisi, Müslümanlara, Hıristiyanlara ve diğerlerine karşı şiddete göz yummuyor fakat aktivistler bunu durdurmak için daha fazla şey yapması gerektiğini söylüyor.
Hindistan’daki Hiristiyanlar, Hinduların nüfusun yüzde 80'ini ve Müslümanların yüzde 14'ünü oluşturduğu Hindistan’da küçük bir azınlık.

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