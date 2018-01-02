Hintli startup yerli otonom otomobil geliştiriyor

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Ocak () – Otonom sürüş konusunda küresel öncü şirketler Google ve Tesla Hindistan pazarından uzak dursa da, ülkedeki bir startup Hindistan’ın "tozlu ve çukurlu yollarında" ilerleyecek ilk otonom aracı ve otonom sürüş sistemini geliştirmeye hazırlanıyor.

The Economic Times’da yer alan habere göre Merkezi Bengaluru kentinde olan 24 çalışanlı Flux Auto adlı start-up Hindistan’ın kaotik ve bakımsız yollarının otonom sürüş teknolojilerini en iyi şekilde geliştirebilecekleri ideal ortam olduğunu düşünüyor. Flux Auto kurucu ortağı Pranav Manpuria “Bizim için yollar ne kadar kaotik olursa, o kadar fazla veri toplarız ve algoritmamız da o kadar gelişir. Hindistan’ın yolları bizim otonom sürüş teknolojisi için kullandığımız algoritmanın çok daha sağlam olmasına yardımcı olcak” dedi.

Yalnızca 11 ay önce kurulmuş olan start-up’ın ilk pilot programını gelecek yıl Şubat ayında tanıtması bekleniyor. Otonom sürüşün ticarileşmesi için çalışmalar yapan Flux Auto’nun Google, UBer ve Tesla gibi otonom sürüş teknolojisi konusunda çalışmakta olan devlerden çok daha farklı bir bakış açısı olduğu aktarılıyor.

Manpuira ilk günden beri sürücüsüz otomobile değil kamyonlar için otonom sürüş kitleri geliştirmeye odaklandıklarını, çok az kaynakla takımının yaptıklarından gurur duyduğunu söyledi.