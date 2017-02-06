Hintli Bakan'a göre Apple Iphone’u Hindistan’da üretecek

İstanbul, 6 Şubat () – Hindistan Teknoloji Bakanı Priyank Kharge, aylar süren anlaşma sürecinin ardından, Apple'ın IPhone’u Hindistan’ın teknoloji merkezi Bangalore’da üreteceğini söyledi.

Kharge, Apple ile prensipte anlaşıldığını ve Nisan ayından itibaren IPhone’ların montajının Hindistan’da yapılmaya başlanacağını bildirdi.

Hint yetkilinin sözleri Apple tarafından henüz ne onaylanmış ne de yalanlanmış bulunuyor; ancak, firma geçtiğimiz hafta yerel Hindistan hükümetiyle yerel operasyonları büyütme konusunun görüşüldüğünü söyledi.

Hindistan pazarında rakipleri olan Samsung, Xiaomi, Oppo ve Lonovo’nun oldukça gerisinde kalan Apple, satışlarını yerel distrübütör ağı yerine, kullanılan hammaddenin yüzde 30’unu yerel tedarikçilerden temin ederek kendi satış ağını oluşturmayı planlıyor.

Hindistan, 300 milyon akıllı telefon kullanıcısıyla, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan ABD’nin yerini bu sene sonuna kadar almayı planlıyor.

Hindistan’da yeni bir fabrika açmak, ABD Başkanı Trump’ın üretimi ABD sınırları içinde toplama planına uygun olmasa da, Apple, Hindistan’ın giderek büyüyen akıllı telefon pazarında söz sahibi olmak istiyor.