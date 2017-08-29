Hindistan’ın Mumbai şehrinde deniz yükselmesi felaket getirdi

Mumbai, 29 Ağustos () – Hindistan’ın Maharashtra bölgesinin Mumbai şehrinde yükselen deniz felaket getirdi, afet birimleri yüksek alarma geçti.

Vatandaşlara, yağan şiddetli yağmur sebebiyle önümüzdeki 48 saat boyunca tayfun oluşma ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.

Brihanmumbai yerel yönetimi, şehrin çeşitli yerlerinde toprakların suya doyduğu ve olası bir sel felaketine karşı önlemler alındığını bildirdi.

Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları tavsiye edilirken, şiddetli yağmur sebebiyle Mumbai’nin kuzeyinde yer alan tren seferlerinin askıya alındığı duyuruldu.

Ulusal Felaketle Mücadele Gücü ise olası felaketlerle mücadeleye hazır bir halde bekletildiği bildirildi.