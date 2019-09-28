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Hindistan’ın kuzeyinde sel: 40’tan fazla ölü
Hindistan’ın kuzeyinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. 40’tan fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
DIŞ HABERLER 28.09.2019, 16:08 28.09.2019, 16:15
Hindistan’ın kuzeyinde birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. 40’tan fazla kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Ülkenin kuzeyinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen selden, Uttar Pradesh en çok etkilenen eyaletlerden biri oldu. Meydana gelen sel nedeniyle dünden beri 40’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce insanın da güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yağmurun birkaç gün daha devam edilebileceğine dair uyarı yapıldı.
Ayrıca sel nedeniyle ulaşım aksarken, okullarda da eğitimde ara verildi.
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