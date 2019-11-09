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Hindistan’da yüzlerce Sih, Pakistan’daki kutsal Kartarpur’a geçti
Hintli yüzlerce Sih, Pakistan’ın Pencap kentinde bulunan ve Sih inancının ortaya çıktığı yer olarak bilinen Kartarpur’a akın etti. Pakistan, Sih inancının kurucusu Guru Nanak'ın tapınağını ziyaret için en az 700 kişiye Kartarpur'a...
DIŞ HABERLER 09.11.2019, 17:56
Hintli yüzlerce Sih, Pakistan’ın Pencap kentinde bulunan ve Sih inancının ortaya çıktığı yer olarak bilinen Kartarpur’a akın etti.
Pakistan, Sih inancının kurucusu Guru Nanak'ın tapınağını ziyaret için en az 700 kişiye Kartarpur'a vizesiz geçiş izni verdi. Gelecek günlerde daha fazla kişinin bölgeyi ziyaret etmesi beklenirken, Pakistan ve Hindistan arasında güvenliği sağlanan bir yolda yapılan yolculuk, çatışma halinde olan iki ülke arasındaki sayılı iş birliklerinden biri olarak görüldü.
Kartarpur’a geçen ilk seyyahlar arasında eski Hindistan Başbakanı Manmohan Singh’in de yer aldığı belirtilirken, Singh yerel medyaya yaptığı açıklamada söz konusu olayı ‘büyük bir an’ olarak tanımladı ve “Kartarpur’un açılışı sonrası Hindistan ve Pakistan ilişkilerinin düzelmesini umuyorum” dedi.
Kartarpur’un açılışıyla ilgili Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Pakistan Başbakanı Imran Han’a ‘Hindistan’ın değerlerine saygı duyduğu için’ minnetlerini sunan bir not gönderdi. Seyyahları tapınağın girişinde karşılayan Başbakan İmran Han’ın, Singh’le konuştuğu görüldü. Tapınak girişinde yaptığı açıklamada Khan, ‘Hindistan ile ilişkilerin gelişeceği günün geleceğine’ inandığını söyledi ve “Bugünkü olayın bunun başlangıcı olmasından umutluyum” dedi.
Pakistan, Sih inancının kurucusu Guru Nanak'ın tapınağını ziyaret için en az 700 kişiye Kartarpur'a vizesiz geçiş izni verdi. Gelecek günlerde daha fazla kişinin bölgeyi ziyaret etmesi beklenirken, Pakistan ve Hindistan arasında güvenliği sağlanan bir yolda yapılan yolculuk, çatışma halinde olan iki ülke arasındaki sayılı iş birliklerinden biri olarak görüldü.
Kartarpur’a geçen ilk seyyahlar arasında eski Hindistan Başbakanı Manmohan Singh’in de yer aldığı belirtilirken, Singh yerel medyaya yaptığı açıklamada söz konusu olayı ‘büyük bir an’ olarak tanımladı ve “Kartarpur’un açılışı sonrası Hindistan ve Pakistan ilişkilerinin düzelmesini umuyorum” dedi.
Kartarpur’un açılışıyla ilgili Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Pakistan Başbakanı Imran Han’a ‘Hindistan’ın değerlerine saygı duyduğu için’ minnetlerini sunan bir not gönderdi. Seyyahları tapınağın girişinde karşılayan Başbakan İmran Han’ın, Singh’le konuştuğu görüldü. Tapınak girişinde yaptığı açıklamada Khan, ‘Hindistan ile ilişkilerin gelişeceği günün geleceğine’ inandığını söyledi ve “Bugünkü olayın bunun başlangıcı olmasından umutluyum” dedi.
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