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Hindistan’da yolcu otobüsü takla attı: 21 ölü, 53 yaralı
Hindistan’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs kontrolden çıkarak takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi de yaralandı. Olay bugün Gucarat...
DIŞ HABERLER 30.09.2019, 22:56
Hindistan’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs kontrolden çıkarak takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada 21 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi de yaralandı.
Olay bugün Gucarat eyaletinin kuzeyinde yer alan Banaskantha bölgesinde meydana geldi. İçerisinde 70'ten fazla yolcunun bulunduğu otobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu otobüs takla atarak metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine sağlık, güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen otobüste sıkışanlar ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 21 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan 53 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan 35'inin durumunun ağır olduğu belirtilerken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı ise uzun süre sağlanamadı. Otobüsün kaldırılması ile trafik akışı normale dönerken, kaza ülkede büyük üzüntü yarattı.
‘NARENDRA MODİ’DEN BAŞSAĞLIĞI’
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, “Banaskanhta’dan yıkıcı haberler aldım. Kaza sebebiyle hayatını kaybedenlerden dolayı derin bir acı hissediyorum. Bu kederli anlarda, düşüncelerim acılı ailelerle birlikte. Yerel yönetim, yaralılara tüm imkanlarıyla gerekli yardımı sağlıyor. Umarım yakında iyileşirler” dedi.
Olay bugün Gucarat eyaletinin kuzeyinde yer alan Banaskantha bölgesinde meydana geldi. İçerisinde 70'ten fazla yolcunun bulunduğu otobüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu otobüs takla atarak metrelerce sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine sağlık, güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen otobüste sıkışanlar ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 21 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan 53 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan 35'inin durumunun ağır olduğu belirtilerken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Kaza nedeniyle karayolunda trafik akışı ise uzun süre sağlanamadı. Otobüsün kaldırılması ile trafik akışı normale dönerken, kaza ülkede büyük üzüntü yarattı.
‘NARENDRA MODİ’DEN BAŞSAĞLIĞI’
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, “Banaskanhta’dan yıkıcı haberler aldım. Kaza sebebiyle hayatını kaybedenlerden dolayı derin bir acı hissediyorum. Bu kederli anlarda, düşüncelerim acılı ailelerle birlikte. Yerel yönetim, yaralılara tüm imkanlarıyla gerekli yardımı sağlıyor. Umarım yakında iyileşirler” dedi.
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