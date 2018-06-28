Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı
En yüksek hacimli ilk 10’un...
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için en iyi seçenek
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için...
PİYASALAR – Dolar 4.64, euro 5.36 ve sterlin de 6.07 lirada
Dolar 4.64, euro 5.36 ve...
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada

Hindistan’da uçak kazası: En az beş kişi yaşamını yitirdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Haziran () – Hindistan’ın Maharaştra eyâletinin başkenti Mumbai’ye düşen uçakta bulunanlardan en az beş kişi yaşamını yitirdi. Düşen uçağın önceden Hindistan’ın Uttar Pradeş yönetimine ait olduğu,...

Hindistan’da uçak kazası: En az beş kişi yaşamını yitirdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Haziran () – Hindistan’ın Maharaştra eyâletinin başkenti Mumbai’ye düşen uçakta bulunanlardan en az beş kişi yaşamını yitirdi.
Düşen uçağın önceden Hindistan’ın Uttar Pradeş yönetimine ait olduğu, sonrasında ise Mumbai merkezli UY Aviation şirketine satıldığı belirtilirken, uçağın içinde kaç yolcunun bulunduğu hala bilinmiyor.
Yerel medyada uçağın Juhu Havalimanı’na doğru hareket ederken, Ghatkopar bölgesinde düştüğü ve kaza sonucu pilot, üç yolcu ve uçağın düştüğü bölgedeki bir yayanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325