Hindistan’da tren kazası: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Ersin Arslan / Stockholm, 28 Aralık () – Hindistan’ın Uttar Pradesh Eyaleti, Kanpur Dehat bölgesinde hızlı trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 2 kişi yaşamını yitirdi 40’tan fazla kişi de yaralandı. Hindistan gazeteleri kaza yerine ulaşan kurtarma ekiplerinin yaralıları bölgede bulunan hastanelere nakletmeye başladığı duyurdu.Demir Yolları Bakanı Suresh Prabhu kazanın oluş nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Uttar Pradesh Eyaleti’nde bu kaza ile bir ay içinde ikinci tren kazası yaşanmış oldu. Kasım ayında aynı bölgede Indore-Patna Expres treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 120 kişi yaşamını yitirmiş,180’den fazla kişide yaralanmıştı.