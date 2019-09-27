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Hindistan’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 16 ölü, 8 yaralı
Hindistan’da lastiği patlayan bir yolcu minibüsü, karşı şeritten gelen bir kamyonetle çarpıştı. Kazada 16 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Kaza, Hindistan'ın kuzeybatısındaki Racastan eyaletinde, Jodhpur-Jaisalmer karayolunda meydana...
DIŞ HABERLER 27.09.2019, 14:49
Hindistan’da lastiği patlayan bir yolcu minibüsü, karşı şeritten gelen bir kamyonetle çarpıştı. Kazada 16 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Kaza, Hindistan'ın kuzeybatısındaki Racastan eyaletinde, Jodhpur-Jaisalmer karayolunda meydana geldi.
Kaza, Hindistan'ın kuzeybatısındaki Racastan eyaletinde, Jodhpur-Jaisalmer karayolunda meydana geldi.
Yerel medya, lastiği patlayan minibüsün kontrolden çıktığını ve karşı şeride geçerek bir kamyonete çarptığını duyurdu. Kaza sonrası bölge sakinlerinin, olay yerine geldikleri, durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdikleri belirtildi. Yerel basın, kazada aralarında bir çocuğun da bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.
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