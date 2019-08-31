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Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: 13 ölü (3)
Hindistan () -Hindistan'da kimya fabrikasında gaz silindirlerinin patlaması sonrası yangın çıktı. Yetkililer ölü sayısının 13'e yükseldiğini; 58 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Patlama, Hindistan'ın...
DIŞ HABERLER 31.08.2019, 11:10
Hindistan () -Hindistan'da kimya fabrikasında gaz silindirlerinin patlaması sonrası yangın çıktı. Yetkililer ölü sayısının 13'e yükseldiğini; 58 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını duyurdu.
Patlama, Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule’de bir kimya fabrikasında sabah saat 9.45'te meydana geldi.
100 işçinin içeride bulunduğu sırada gaz silindirlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yetkililer, şu ana kadar 13 kişinin cesedine ulaşıldığını ve 58 kişinin de yaralı olarak hastanelere intikal ettirildiklerini söyledi.
Yetkililer, içeride hala insanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
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