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Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: 10 ölü.. İçeride mahsur kalanlar var
Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule’de bir kimya fabrikasında yangın çıktı. 100’e yakın işçinin bulunduğu sırada çıkan büyük yangında şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı...
DIŞ HABERLER 31.08.2019, 08:32
Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule’de bir kimya fabrikasında yangın çıktı. 100’e yakın işçinin bulunduğu sırada çıkan büyük yangında şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtiliyor.
Yetkililer içeride hala insanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylüyor.
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