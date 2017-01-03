Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şansal'a saldırı için DHMİ de soruşturma başlattı
Şansal'a saldıranlarin kim olduğu belli...
Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye çok sert terör suçlaması
OHAL 3 ay daha uzatılacak!
Suriye’de ÖSO Astana barış görüşmelerinden çekiliyor
ÖSO, Suriye'de barış görüşmelerinden çekiliyor
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18 terörist etkisiz hale getirildi
154 DEAŞ hedefi vuruldu, 18...

Hindistan’da din ve sınıf siyaseti yapmak yasaklandı

Edip Sönmez / İstanbul, 3 Ocak, () - Hindistan Yargıtay mahkemesi, seçimlerde adayların din, kast (toplumsal sınıf) ve dil üzerine politika yürüterek oy istemesini yasakladı. Hindistan Yargıtay’ı, seçim kampanyalarında adayların kimlik...

Hindistan’da din ve sınıf siyaseti yapmak yasaklandı

Edip Sönmez / İstanbul, 3 Ocak, () - Hindistan Yargıtay mahkemesi, seçimlerde adayların din, kast (toplumsal sınıf) ve dil üzerine politika yürüterek oy istemesini yasakladı.

Hindistan Yargıtay’ı, seçim kampanyalarında adayların kimlik siyaseti yapmaları durumunda seçim sonuçlarının yok sayılabileceği hükmünü verdi. Kararın uygulamada yol açacağı sonuçların açık uçlu olması beklenirken, düşünce kuruluşlarına göre bu karar, Hindistan’da siyaseti çok derinden etkileyebilir.

“Uygulanırsa, Tüm Partiler Seçimlerden Men Edilebilir”

Yargıtay’ın dün aldığı karara göre, Hindistan anayasasının inanç özgürlüğünü tanıdığı ancak “din ve dini inançların seçim gibi laik eylemlere müdahalesini yasaklayabileceği” bildirildi. Guardian’a açıklama yapan Delhi merkezli düşünce örgütü ‘Gözlemci Araştırma Kuruluşu’ndan Ashok Malik, “Karar eğer kelimenin tam anlamıyla uygulanırsa, Hindistan’daki hemen hemen her parti seçimlerden men edilir,” dedi. Malik, Hindistan siyasetinde dine ve kast sistemine başvurmanın, mahkeme kararıyla ortadan kaldırılamayacak kadar derine işlemiş olduğunu savundu.

Konu hakkında konuşan ve Hindistan’daki Müslümanları temsil eden Al İndia Meclis-e İttihadul Müslimin partisi lideri İmtiyaz Celil, “Kararı olumlu karşılıyoruz, ancak eğer ben bir topluluğu temsil ediyorsam, onların oylarını isterim,” dedi.

(Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55