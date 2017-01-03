Hindistan’da din ve sınıf siyaseti yapmak yasaklandı

Edip Sönmez / İstanbul, 3 Ocak, () - Hindistan Yargıtay mahkemesi, seçimlerde adayların din, kast (toplumsal sınıf) ve dil üzerine politika yürüterek oy istemesini yasakladı.

Hindistan Yargıtay’ı, seçim kampanyalarında adayların kimlik siyaseti yapmaları durumunda seçim sonuçlarının yok sayılabileceği hükmünü verdi. Kararın uygulamada yol açacağı sonuçların açık uçlu olması beklenirken, düşünce kuruluşlarına göre bu karar, Hindistan’da siyaseti çok derinden etkileyebilir.

“Uygulanırsa, Tüm Partiler Seçimlerden Men Edilebilir”

Yargıtay’ın dün aldığı karara göre, Hindistan anayasasının inanç özgürlüğünü tanıdığı ancak “din ve dini inançların seçim gibi laik eylemlere müdahalesini yasaklayabileceği” bildirildi. Guardian’a açıklama yapan Delhi merkezli düşünce örgütü ‘Gözlemci Araştırma Kuruluşu’ndan Ashok Malik, “Karar eğer kelimenin tam anlamıyla uygulanırsa, Hindistan’daki hemen hemen her parti seçimlerden men edilir,” dedi. Malik, Hindistan siyasetinde dine ve kast sistemine başvurmanın, mahkeme kararıyla ortadan kaldırılamayacak kadar derine işlemiş olduğunu savundu.

Konu hakkında konuşan ve Hindistan’daki Müslümanları temsil eden Al İndia Meclis-e İttihadul Müslimin partisi lideri İmtiyaz Celil, “Kararı olumlu karşılıyoruz, ancak eğer ben bir topluluğu temsil ediyorsam, onların oylarını isterim,” dedi.

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