banner314

banner325

Son Dakika

Hindistan’da 23 kişinin öldüğü fabrika patlaması kamerada

Hindistan’da önceki gün meydana gelen ve 23 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın şiddeti güvenlik kameralarınca kaydedildi. Patlama, Hindistan’ın Pencap eyaletine bağlı Gurdaspur şehrinde bir...

DIŞ HABERLER 06.09.2019, 11:08
Hindistan’da 23 kişinin öldüğü fabrika patlaması kamerada
Hindistan’da önceki gün meydana gelen ve 23 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın şiddeti güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Patlama, Hindistan’ın Pencap eyaletine bağlı Gurdaspur şehrinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelmiş; 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri fabrikanın tamamen yıkıldığını, olayda 23 kişinin hayatını kaybettiğini çok sayıda kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığını duyurmuştu.

Görgü tanıkları fabrikadan arka arkaya 2 patlama duyduklarını belirtmişti.

Hint medyası patlamanın boyutunu gösteren, çevre işyerlerinden güvenlik kamera görüntüleri yayınladı. Görüntülerde patlama ile kaçışan insanlar ve yükselen toz bulutu görülüyor.

 

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:59
Güneş 06:28
Öğle 13:08
İkindi 16:45
Akşam 19:37
Yatsı 21:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0