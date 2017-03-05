Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

Hindistan ve Pakistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye oluyor

Güldana Nabiyeva / Astana, 5 Mart, () – Rusya'nın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Özel Temsilcisi Hakimov, “Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi gündeminin önemli konu başlıklarının biri Hindistan ve Pakistan’ın...

Hindistan ve Pakistan, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye oluyor

Güldana Nabiyeva / Astana, 5 Mart, () – Rusya'nın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Özel Temsilcisi Hakimov, “Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi gündeminin önemli konu başlıklarının biri Hindistan ve Pakistan’ın teşkilata tam üye olma işlemlerinin yapılması," dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şanghay İşbirliği Örgütü Özel Temsilcisi Bahtiyar Hakimov basına yaptığı açıklamada, ŞİÖ Liderler Zirvesi Astana’da 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurdu. Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi, Kazakistan’ın ev sahipliğinde başkent Astana’da düzenlenecek.
Hakimov, “ŞİÖ Liderler Zirvesi gündeminin önemli konu başlıklarının biri Hindistan ve Pakistan’ın teşkilata tam üye olma işlemlerinin yapılması” ifadelerini kullandı.
Yine Astana’da 5-6 Nisan tarihlerinde yapılacak olan teşkilata üye ülkelerin güvenlik konseyi sekreterleri toplantısı ile ŞİÖ Dışişleri Bakanlar Konseyinin oturumunda, ŞİÖ Liderler Zirvesi'ne hazırlıkların ele alınacağını ifade eden Hakimov, üyeliğe kabul görüşmelerinin son aşamalarının da değerlendirileceğini kaydetti.
Şanghay Beşlisi 1996 tarihinde Kazakistan, Rusya, Kırgızistan, Çin ve Tacikistan tarafından kuruldu. Teşkilat 2001 yılında Özbekistan’ın katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü adını aldı. 2015 yılında ise Hindistan ve Pakistan ülkelerinin tam üyelik prosedürleri başlatılmıştı. Türkiye ise ŞİÖ’de diyalog ortağı statüsünde.
(Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.