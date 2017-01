Hideo Kojima: Oyunlarla filmler gelecekte iç içe geçecek

Efsanevi oyun tasarımcısı Hideo Kojima, oyunlar, kitaplar ve filmlerin “birleşerek tek bir tip eğlence aracına dönüşeceğini” söyledi.

Oyun dünyasının Spielberg’i olarak tanımlanan tasarımcı, Tokyo’daki yeni stüdyosunda özel bir tur düzenleyerek Radio 1 Newsbeat’e roportaj verdi.

Kojima gelecekte oyunlar ve filmlerin hatta kitapların içiçe geçeceğini vurgulayarak “O zaman geldiğinde orada olmak, insanlara yeni bir tecrübe sunmaya yardımcı olmak istiyoruz.” dedi.

“O geleceğe şimdiden hazırlanmaya başladık ancak onun öncesinde sıradaki oyunumuza odaklandık.” diyen kült Metal Gear serisinin ardındaki isim olan Kojima, eski işvereni Konami’yle birkaç yıl süren tartışmalı ayrılığının ardından gelecekteki projelerinden bahsetti.

2015 yılının aralık ayında Konami’den ayrıldıktan sonra yeni stüdyosu Kojima Productions’ı kuran Kojima, “Önceki şirketimde 30 yıl çalıştım. Orada çok tecrübe edindim ve o tecrübenin bana sağladığı her şeyden ötürü çok minnettarım. Artık çok daha özgürüm; çünkü nihai kararı artık ben veriyorum. Bu şirket, borsada yer almıyor; bu nedenle yatırımcıları memnun etmek gibi endişelere sahip değiliz. Sadece iyi oyun yapmaya odaklanabiliriz.” dedi

Ancak 1987’de gizlilik temalı oyunların yaratıcısı kabul edilen Kojima için oyunlar yalnızca bir başlangıç. Metal Gear markası, Assassin's Creed, Uncharted ve Hitman gibi çok satan serilere ilham kaynağı oldu.

“Hangi eğlence türünü tecrübe edeceğinize dair seçim yapma zamanı geride kalmaya başladı. Gittikçe daha fazla insan, farklı eğlence türlerinin sağladığı öğeleri aynı potada eriten medya türlerine yöneliyor. Sadece bir oyun yaparsak insanların, yapımlarımızı tercih etme olasılıklarını azaltırız. Çabalarımızı bu kesişim üzerine odaklamamız şart.” diyen Kojima, filmlerin oynanabilir olduğu, oyunların ise daha kapsamlı film benzeri içeriğe erişim olanağı tanıdığı bir gelecek hayal ediyor. Ancak bu hayalini gerçeğe dönüştürmeden önce Sony’nin konsoluna özel Death Stranding oyununun yapımına odaklanmış durumda. Geçen yıl çarpıcı bir kampanya ile duyurulan çok gizli oyunu hakkında ise pek bir bilgi yok.

Kojima bu konuda bilgi vermekten kaçınıyor, oyunun ayrıntılarına dair soru sorulduğunda “Yorum yok” diye gülerek geçiştiriyor. Şirketin mevcut projesi, Playstation’a özel oyunu Death Stranding, hakkında ise “Ne yazık ki şu anda oyun hakkında bir şey söyleyemeyiz.” diyerek şunları kaydediyor: “Bunun, insanların kolayca içine gireceği bir oyun olmasını ancak başında geçirdikleri bir iki saatin ardından farklı bir deneyim olduğunu fark etmelerini; önceki oynadıkları hiçbir şeye benzemediğini görmelerini istiyoruz. Herkesin hatırladığı müzik grupları, riskler alır. Önceki albümlerindeki tarzlarını sürekli değiştirerek çağa uyum sağlayıp evrimleşirler. Bu yolda hayranlarından bazılarını kaybetseler de yenilerini kazanırlar. Yeni oyunumda benim de izlemek istediğim yaklaşım bu.”

Kojima verdiği röportajda ayrıca oyun dünyasındaki diğer büyük meselelerden de bahsetti. Bazı oyuncuların önceki oyunlarındaki kadın karakterleri “fazlasıyla cinselleştirdikleri” eleştirilerine karşı oyunlarda kadınların tasvir edilme tarzını savundu. “Sıradaki oyunum için farklı bir yaklaşım izleyeceğim,” diye belirten Kojima, “Benim yapmak istediğim, bazı oyunlarda gördüğünüzün aksine, arka planda bir hikâyesi olmayan kadın karakterlerden kaçınmak. İlk bakışta göze o şekilde görünen bir karakter yaptıysam, neden o görünüşe sahip olduğuna dair derin de bir arka plan hikâyesi olacak.”

Sanal gerçeklik, oyunculuğun geleceği olarak görülse de Kojima, VR oyunlarının gelişmesi gerektiğine dair imada bulunuyor. “Bu, bazı insanları kızdırabilir,” diyor Kojima. “Ancak çoğu yapımın, VR’ın potansiyelinden yararlandığını düşünmüyorum. Sanal gerçeklik, insanların bir oyun oynar ya da film izlerken daha önce tecrübe etmediği duyguları açığa çıkarma potansiyeline sahip.”

Oyun dünyasının en çok satan yapımları, Call of Duty ya da Assassin’s Creed gibi büyük markaların devam oyunları. Bu büyük markalardan biriyle yakından bağlı bir geçmişi olmasına rağmen Kojima, yeni stüdyosundan bu yaklaşımı benimsemesini beklemememizi söylüyor. “Kullanılmış malzeme ve fikirleri yeniden kullanan, devam oyunları yapan bir stüdyo olmak istemiyoruz. İnsanların her oyunumuzda yeni bir deneyim yaşamalarını istiyoruz.” 53 yaşındaki tasarımcı, yakın zamanda emekli olmayı planlamıyor. Aksine her şeye daha yeni başladığını belirtiyor. “Yapmayı en çok sevdiğim şey, bir şeyler üretmek. Ölüm döşeğindeyken bile hâlâ bir şeyler üretiyor olacağım. Çünkü benim için hayatın anlamı bu.”