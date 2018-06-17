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Helmut Kohl ölümünün birinci yıldönümünde anıldı

Almanya’nın altıncı Başbakanı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Helmut Kohl ölümün birinci yıl dönümünde Almanya genelinde çeşitli törenlerle anıldı. 1982-1998 yılları arasında 16 yıl ile en uzun süre başbakanlık görevi yapan...

Helmut Kohl ölümünün birinci yıldönümünde anıldı
Almanya’nın altıncı Başbakanı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Helmut Kohl ölümün birinci yıl dönümünde Almanya genelinde çeşitli törenlerle anıldı.
1982-1998 yılları arasında 16 yıl ile en uzun süre başbakanlık görevi yapan Helmut Kohl 1969-1976 yılları arasında Rheinland Pfalz eyalet Başbakanı görevinde bulunmuştu.
16 Haziran 2017 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybeden şansölye Helmut Kohl için merkezi Strasbourg’ta olan  Avrupa Parlamentosunda 1 Temmuz 2017 yılında görekemli taziye töreni düzenlenmişti.
Düzenlenen törene dünya liderleri arasında Türkiye’yi AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Amerika eski Başkanı Bill Clinton, Rusya Başbakanı Dimitri Meldev gibi çok sayıda devlet yöneticisi katılmıştı.
Eski Başbakan Helmut Kohl 16 Haziran 2018 cumartesi günü Speyer’de mezarı başında 200’e yakın  aile ve parti temsilcilerin katıldığı törende anıldı. Almanya’nın CDU teşkilatlarında Helmut Kohl için anma törenleri yapıldı.
(Fotoğraflı)

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