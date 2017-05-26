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Heavy Metal Festivalinin bira ihtiyacı için boru hattı döşendi

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 26 Mayıs ()-  Bira tüketimiyle adından söz ettiren Almanya’da heavy metal festivaline bira boru hattı döşendi. Boru hattının maliyeti ise 1 milyon Euro tutuyor. Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde yer...

Heavy Metal Festivalinin bira ihtiyacı için boru hattı döşendi

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 26 Mayıs ()-  Bira tüketimiyle adından söz ettiren Almanya’da heavy metal festivaline bira boru hattı döşendi. Boru hattının maliyeti ise 1 milyon Euro tutuyor.

Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde yer alan Wacken kasabasında düzenlenen geleneksel heavy metal festivali de biranın su gibi tüketildiği organizasyonlardan biri. Bin 800 dolayında nüfusa sahip kasabada 1990 yılından bu tarafa heavy metal festivali düzenleniyor. Başlangıçta sadece Almanların katıldığı festival zaman içinde 85 bin dolayında katılımla dünyanın en büyük heavy metal festivaline dönüşünce, her yıl 400 bin litre bira tüketen ziyaretçilerin bira ihtiyacını karşılamakta zorlanan organizatörler orijinal bir çözüm bulmuş.

1 milyon Euro’ya boru hattı döşüyorlar

Onbinlerce ziyaretçinin katıldığı festivale fıçı ile bira yetiştirmekten bıkan ve uzayıp giden kuyruklara çözüm arayan organizatörler, birayı boru hattı ile taşımada bulmuşlar. Ağustos ayında yapılacak festival için yerin 80 santimetre altından 35 santimetre çapında 7 kilometrelik boru hattı döşeniyor. Boru hattının maliyetinin bir milyon Euro’yu bulduğunu belirten Wacken festivali organizatörü Holger Hübner, işlerini oldukça kolaylaştıracak boru hattı ile birlikte fıçı dolusu kamyonlar ve varillerle toprağın kimyasını bozmak zorunda da kalmayacaklarını söylüyor.

Kasabanın adıyla anılan Wacken heavy metal festivali W:O:A, dünyanın en büyük heavy metal gösterilerinden biri olarak kabul ediliyor. 27 yıl önce başlayan festival, bin 800 nüfuslu kasabaya her yıl 85 bin dolayında ziyaretçi çekiyor. Bu yıl 3-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak açık hava festivaline, aralarında Volbeat, Amon Amarth, Kreator, Accept ve Megadeth gibi grupların da yer aldığı 150 dolayında heavy metal grubunun katılması bekleniyor.

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