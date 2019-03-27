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"Hayalim katil olmaktı" deyip önüne geleni bıçaklayan liseliye 5 yıl hapis

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne kentinde önüne çıkan 49 yaşındaki Filipinli Elmerry Sanchez'i 8 yerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs eden 17 yaşındaki lise öğrencisi Tuana K. 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. KKTC'de...

"Hayalim katil olmaktı" deyip önüne geleni bıçaklayan liseliye 5 yıl hapis
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne kentinde önüne çıkan 49 yaşındaki Filipinli Elmerry Sanchez'i 8 yerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs eden 17 yaşındaki lise öğrencisi Tuana K. 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KKTC'de şok etkisi yapan olay 30 Ekim 2018 tarihinde meydana geldi. Tuana K. adlı genç kız, evden aldığı ekmek bıçağı ile sokakta karşılaştığı ilk kişi olan Sanchez'e saldırdı. Bir anda yere yığılan Filipinli kadın, kanlar içerisinde kaldı.  Zanlı K.'yı ise çevredeki insanlar engelledi.

Tuana K. daha sonra olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Yakalanan zanlı K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde "Katil olmak nasıl bir şey bunu yaşamak istedim. Fırsatını buldum ve yoldan geçen ilk kişiyi bıçakladım. Sonunda en büyük hayalimi gerçekleştirdim" demişti. 8 yerinden bıçak darbesi alan Filipinli kadın da devlet hastanesine kaldırılmıştı.

'PİŞMAN DEĞİLİM, YİNE BIÇAKLARIM'

Zanlı K.'nin yargılanması Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün sonuçlandı. "Birisini bıçakladığım için pişman değilim. Beni bırakırsanız yine birini bıçaklarım" diyen zanlı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

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