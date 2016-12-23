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Hava korsanları teslim oldu

Kaçırılan Libya uçağındaki hava korsanları teslim oldu. Malta Başbakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın uçağı terk ettiğini açıkladı. Hava korsanları gözaltına alındı ve Malta’ya...

Hava korsanları teslim oldu
Kaçırılan Libya uçağındaki hava korsanları teslim oldu.

Malta Başbakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın uçağı terk ettiğini açıkladı. Hava korsanları gözaltına alındı ve Malta’ya sığınma talebinde bulundular.

Uçağı kaçıran 2 hava korsanının devrik Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin serbest bırakılmasını istedikleri iddia edilirken, Malta basını da korsanların Kaddafi yanlısı El Fetih el Gadida adlı örgüte mensup olduklarını duyurdu. Ayrıca korsanların Libya’da Kaddafi yanlısı bir hükümetin kurulmasını istedikleri de öğrenildi.

Malta Başbakanı Josept Muscat twitterdan yayınladığı mesajda uçağın 111 yolcu taşıdığını, yolculardan 82’sinin erkek, 28’inin kadın olduğunu, uçakta bir de bebek bulunduğunu açıklamıştı.

Afrikiye Havayollarının Libya’ya iç hat seferi gerçekleştiren Airbus 320 tipi yolcu uçağı 111’i yolcu, toplam 118 kişi ile birlikte öğleden sonra 13.51’de kaçırılmış ve Malta Havaalanına indirilmişti. Uçak Sebha kentinden Trablus'a gittiği esnada kaçırılmıştı.

Hava korsanları, Malta Luqa Havaalanı'na iniş yapan uçağı havaya uçurmakla tehdit etmişti.

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