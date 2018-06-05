Harvey Weinstein New York’ta mahkemeye çıkıyor

Deniz Tok / İstanbul, 5 Haziran () - Ünlü Hollywood film yapımcısı Harwey Weinstein taciz ve tecavüz suçlamalarından New York’ta mahkemeye çıkıyor.

Soruşturma ekibi geçen hafta iki kadına yönelik suçlamalar yüzünden ünlü film yapımcısı hakkında dava açtı. Weinstein soruşturma sonrası 1 milyon dolarlık kefalet ödedi ve Salı günü duruşmaya çıkacak.

Suçlamayı yapan kişi, soruşturma ekibine, Weinstein’ın kendisini bir otel odasında köşeye sıkıştırdığını ve tecavüz ettiğini ileri sürdü. Başka bir kurban olduğu ileri sürülen eski aktris Lucia Evans, 2004 yılında ofiste Weinstein ile yalnızken onu cinsel ilişkiye zorladığını söyledi.

Çok sayıda kadın 66 yaşındaki Weinstein’ı taciz ve cinsel istismardan suçladı. Weinstein zorla ilişkiye girme iddialarını reddetti. Avukatı Benjamin Brafman, kurbanların güvenirliğinden şüphe ettiğini ve müvekkilinin adını temizleyeceğinden emin olduğunu söyledi.

Brafman, tecavüz iddialarını “saçma”olarak nitelendirerek, Winstein’ın iddia edilen 2013 saldırısından sonra on yıl devam eden rızaya dayalı bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi.