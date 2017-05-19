Hamdi Ulukaya ırkçı radyocuyu dize getirdi

İdaho, 19 Mayıs () – Aşırı sağcı radyo sunucusu ve infowars adlı internet sitesinin sahibi Alex Jones, sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınladığı videoda “Müslüman göçmenler çocuklara tecavüz ediyor” şeklinde iftira atarak Haziran 2016’da ABD’nin Idaho eyaletindeki Twin Falls kasabasında meydana gelen bir cinsel taciz olayını mültecilere yönelik bir saldırı kampanyasına dönüştürmüştü.

Jones Nisan ayında yayınladığı videoda, Twin Falls’da bulunan Chobani fabrikasını ve Chobani kurucusu Hamdi Ulukaya’yı mültecilere iş fırsatı sağlaması ve onlara yardım etmesi nedeniyle “tecavüzcü göçmen ithal etmekle” ve kasabaya suç ve tüberküloz getirmekle suçladı. Twitter’da videonun yayılması ile Chobani’nin boykot edilmesi çağrılarını yükseldi. Buna karşılık olarak, Hamdi Ulukaya “ne kendime laf ettiririm ne Müslümanlara” diyerek Chobani adına Jones’a hakaret davası açtı.

Hakikatın ortaya çıkması için mücadeleye girişen Hamdi Ulukaya’nın radyocuyu dava etmesiyle, Jones uzlaşma yoluna gitti. Önceki açıklamalarında “asla geri adım atmayacağını” ifade eden Jones, geçtiğimiz hafta radyodaki programında Chobani hakkındaki yazılarını ve tweet’lerini geri çektiğini açıkladı. Jones, Chobani’yi, çalışanlarını ve Twin Falls halkını hatalı değerlendirdiği için pişman olduğunu söyledi.