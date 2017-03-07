Hamburg'da Türk tiyatro topluluğu doğaçlama ile izleyiciden tam puan aldı

Yakup ASKERZADEH, HAMBURG, 7 Mart () - Almanya'nın Hamburg kentinde faaliyet gösteren Aykırı İşler Tiyatro ve Sanat Grubu, doğaçlama gösterisiyle tiyatro severlerin önüne çıktı. Kentin Mut Tiyatrosu sahnesinde düzenlenen ve farklı oyun, görsel ve tiyatro teknikleri kullanılarak hazırlanan programda grubun kurucusu Bülent Taş yönetimindeki oyuncu ekibi performansıyla göz doldurdu. Gösteriyi izlemeye gelen seyircilerin de doğaçlama performansına dahil edilerek interaktif hale getirilen gösteri büyük beğeni topladı. Daha önce Friedrich Dürrenmatt'ın eserinden uyarlanan „Aykırı Hayatlar“ ve Hamburg Tiyatro Gecesi kapsamında sahnelenen Michael Cooney'nin „Cash on delivery“ isimli oyunundan esinlenerek hazırlanan „Dönme Dolap“ parçasıyla tiyatro severlerin takdirini kazanan ekip, doğaçlama akşamında da izleyicilere keyifli saatler yaşattı. Tiyatro sevgisi artırmak için ayda bir interaktif doğaçlama etkinliği düzenleyen Aykırı İşler, buna paralel olarak Haziran ayı için yeni oyun hazırlıklarını da sürdürüyor. Yaklaşık bir buçuk saat süren gösteride Aynur Canbay, Filiz Köyoğlu, Sevgi Yılmaz, Bülent Taş, Behçet Tikit ve Fuat Yücer sahne aldılar. Bülent Taş, kalıplaşmış tiyatro anlayışından öte, seyircinin de kendini bir anda sahnede bulabileceği doğaçlama metoduyla, seyirci-sahne arasında görünmez duvarı kaldırmayı hedeflediklerini ifade ederek, „Doğaçlama seyircinin daha yoğun gösteriye konsantre olması, gösterinin bir parçası haline gelmesi ve dolayısıyla tiyatroyu anlamak, tiyatroya olan ilgi ve sevgiyi yoğunlaştırmak için çok önemli bir metot. Bu şimdiye kadar Hamburg'daki Türkçe tiyatrolarda olmayan bir olguydu. Biz başlattığımız için gurur duyuyoruz“ dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------- Gösteriden görüntüler