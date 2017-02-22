Hamaney'in başdanışmanı Velayeti: Suriye ve Irak'ta davetsiz bulunanlar ya kendileri çıkarlar ya da çıkartılırlar

Ekber Karabağ / Tahran, 22 Şubat () - Tahran ve Ankara arasında giderek sertleşen karşılıklı söylemlere İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti de dâhil oldu. İran’da düzenlenen 6. Filistin İntifadası’na Destek Konferansı’na katılmak için Tahran’da bulunan Suriye Meclis Başkanı Hediye Abbas’la ortak basın toplantısında konuşan Velayeti, Ankara’yı sert sözlerle hedef aldı. Velayeti, Türkiye’nin Suriye konusunda planladığı hedeflerine ulaşmadığından bu tip açıklamalara başvurduğunu ileri sürdü. Velayeti, “Türk makamları Şam’a gidip Emevi Camisi'nde namaz kılmak istiyordu ancak beklentileri gerçekleşmedi ve asla da gerçekleşmeyecek. Kazanan Suriye halkı ve devleti olacak ” diye konuştu. YA KENDİLERİ ÇIKAR YA ÇIKARILIRLAR İran’ın, Irak ve Suriye yönetimlerinin resmi daveti üzerine bu iki ülkede bulunduğunu söyleyen Velayeti, “İzinsiz ve davetsiz bu iki ülkeye girenler buralardan çıkmalılar. Ya kendileri çıkar ya da Irak ve Suriye halkı onları çıkarır” dedi. NELER OLMUŞTU? Önceki gün konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu İran’la ilgili “Ülkesine mülteci olarak sığınan insanları dahi savaş alanına sürmekten çekinmeyen bir ülkenin bölgedeki gerginliğin sorumlusu olarak başkalarını itham etmesi kabul edilebilir değil” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn ziyareti sırasında İran'ın Irak ve Suriye'de "Pers milliyetçiliği" politikası izlediğini kaydetmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Münih'te İran'ı "mezhepçilik yapmakla" eleştirmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi önceki gün İran'a yönelik Türkiye'den yapılan açıklamalara tepki göstererek, "Türkiye konusunda sabırlı davranıyoruz; ancak, sabrımızın da bir sınırı var. Türk dostlarımız bu tip ifadelerini tekrarlarsa biz de susmayıp karşılık vereceğiz" demişti. İran ayrıca aynı gün Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.