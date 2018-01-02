Hilal Sarı / İstanbul, 2 Ocak () – İran dini lideri Ayetullah Hamaney İran’ın düşmanlarının para, silah, siyaset ve güvenlik ekipmanları aracılığıyla ülkede karışıklık çıkardığını söyledi. Hamaney “Düşman herzaman bir yerden sızıp İran ulusunu vuracak bir fırsat kolluyor” dedi.
Hamaney: Düşmanlarımız para, silah ve siyasetle ülkede karışıklık çıkartıyor
Hilal Sarı / İstanbul, 2 Ocak () – İran dini lideri Ayetullah Hamaney İran’ın düşmanlarının para, silah, siyaset ve güvenlik ekipmanları aracılığıyla ülkede karışıklık çıkardığını söyledi. Hamaney “Düşman herzaman bir yerden...
02 Ocak 2018 Salı 13:43
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