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Hamaney: Baskı altında müzakere kabul edilemez

İran () - İran’da resmi temaslarda bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü. İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, görüşmeye dair detayları paylaştı. Haberde, Şinzo Abe'nin ABD...

Hamaney: Baskı altında müzakere kabul edilemez

İran () - İran’da resmi temaslarda bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, görüşmeye dair detayları paylaştı. Haberde, Şinzo Abe'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajını aktardığı; Hamaney'in ise, "İran İslam Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiyor ve ABD ile yapılan önceki nükleer müzakerelerin acı tecrübelerini tekrarlamak istemiyoruz. Çünkü özgürlüğü seven ve mantıklı hiçbir ulus baskı altındaki müzakereyi kabul etmez" yanıtını verdiği belirtildi.

Hamaney, "İyi niyet ve ciddiyetinize dair hiç şüphemiz yok, ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı hakkında söylediklerinizle ilgili olarak, Trump mesaj paylaşımına layık değil. Ona hiçbir mesajım yok" dedi.

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