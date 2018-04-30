Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor

Hamaney: ABD'nin ayağı bölgeden kesilmeli

Ekber Karabağ / Tahran, 30 Nisan () - İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İran ile askeri çatışmaya girmesi halinde "misliyle darbe alacağı" uyarısında bulunarak, "Batı Asya'dan çıkacak biri varsa, o İran değil ABD'dir. Amerikalıların...

Hamaney: ABD'nin ayağı bölgeden kesilmeli

Ekber Karabağ / Tahran, 30 Nisan () - İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İran ile askeri çatışmaya girmesi halinde "misliyle darbe alacağı" uyarısında bulunarak, "Batı Asya'dan çıkacak biri varsa, o İran değil ABD'dir. Amerikalıların ayağı bölgeden kesilmeli" uyarısında bulundu.
Başkent Tahran'da işçilerin hazır bulunduğu bir toplantıda konuşan Hamaney, ABD'nin Suudi Arabistan yönetimi ile bazı bölge ülkelerini kışkırtarak İran'la karşı karşıya getirmeye çalıştığını ileri sürerek, "Bu ülkelerin aklı varsa ABD'ye aldanmalılar. Bu ülkeler İran'la karşılaşırsa kesinlikle yenileceklerini bilmeliler" dedi.
ABD'nin Batı Asya bölgesindeki varlığının bölgede güvensizlik ve savaşlara neden olduğunu savunan, Hamaney, "Amerika için 'vur kaç' dönemi bitmiştir. ABD ve ona benzer bazı diğer ülkelerin ayağı bölgeden kesilmeli ve kesilecek. Biz buralıyız. Basra Körfezi ve Batı Asya bizim evimiz.  Buradan çıkacak biri varsa biz değil, sizsiniz. Siz, burada kötü amaçlar ve fitne peşinde olan yabancısız" dedi. (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314