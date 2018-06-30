Hamaney: ABD İran karşıtı bir koalisyon oluşturuyor

Ekber Karabağ / Tahran, 30 Haziran () - İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İran'da isyan çıkarmak amacıyla “yüzü kara” ülkeler olarak tanımladığı bazı bölge ülkeleriyle İran karşıtı bir koalisyon oluşturduğunu ileri sürdü.

Askeri İmam Hüseyin Üniversitesi'nde üst düzey askeri komutanların hazır bulunduğu törende konuşan Hamaney, ABD'nin son dönemde İran'a yönelik başlattığı ekonomik baskıyla halkı yönetimden bıktırmaya çalıştığını söyledi ve ekledi, "ABD, tek başına hedeflerine ulaşabilseydi, gerici ve yüzü kara bölge ülkeleriyle koalisyon oluşturmazdı. Bu da bizim güçlü olduğumuzun bir kanıtı.”

İsim vermeden bölgedeki Arap ülkelerinde tepki gösteren Hamaney, "Güçlü olmak yabancılara para verip silah almak demek değil. Bunlar o silahların kullanmasını bile bilemiyor. Birisi dünyanın öbür tarafından gelip bir hanedanın iktidarının devamı için bir milletin kanını emiyor. Bu güçlü olmak değil aptallık ve zillettir" dedi.

ABD ile müzakere edilmesini isteyen ülke içindeki bazı kesimlerin talebine sert çıkan Hamaney, "Bu kişiler teslim olmanın maliyetinin direnmekten daha fazla olduğunu bilmiyor. Düşmana teslim olmak, çiğnenmekten ve kimliksiz olmaktan başka bir sonucu olmayacak" dedi. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, üst düzey komutanların hazır bulunduğu İmam Hüseyin Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde