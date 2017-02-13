Haluk Pekşen: “Referandumda ‘evet’ oyları fazla çıkarsa bu bir mucize olur”

Münih’te konuşan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen “Bu referandumda ‘evet’ oyları fazla çıkarsa bu bir mucize olur” dedi. Üç Beş Kişi Halk Hareketi tarafından düzenlenen “Yeni Anayasa’ya neden hayır” başlıklı toplantıda konuşan Pekşen, “Bu referandum belki de halkın katılacağı ve iradesini kullanabileceği son seçim olabilir. Bu referandumda kafayı çalıştıran veya kişisel menfaati olmayan ‘evet’ diyemez. Bu referandumda ‘evet’ diyene ben şüphe ile bakarım. Bu referandumda ‘evet’ oyları fazla çıkarsa bu bir mucize olur” dedi.

“Herkes mutlaka oyunu kullanmalı”

Referandumda herkesin mutlaka oyunu kullanması gerektiğini vurgulayan Pekşen, “Zaten körü körüne ‘evet’ diyeceklere yapacak bir şey yok. Ama, sandığa gitmeye üşenen insanları sandığa götürmeyi başardığınızda rahatlıkla ‘hayır’ oyları fazla çıkacaktır. Sizden yalnızca bunu bekliyorum. Türkiye sizin yapacağınız bu demokratik mücadeleyi asla unutmayacaktır” diye konuştu.

Özleştiri yaptı

Etkinliğin soru-yanıt bölümünde izleyicilerden CHP yönetimine karşı gelen eleştirileri yanıtlarken özeleştiri yapan Haluk Pekşen, “Muhalefet bunlara karşı bir şeyler yapamadı eleştirisini haklı buluyorum, ama, şimdi herkes baltaları toprağa gömüp, şimdi hep birlikte bu badireyi atlamak üzere bir arada olmalıdır. Daha sonra demokratik koşullar içerisinde parti içinde gerekli mücadele verilebilir” ifadelerini kullandı. Pekşen, Avrupa’nın Türkiye’de olup biten anti demokratik uygulamalara sessiz kalmasını da eleştirerek, “Türkiye kaybederse Avrupa’da kaybeder” dedi.

FETÖ örgütü ile ilgili olarak ta konuşan Pekşen “Bu örgüte karşı 1999 yılından beri bir hukuk adamı olarak büyük mücadeleler verdim. Fethullah Gülen örgütü herhangi basit bir dini cemaat değildir, arkasında çok karışık ve tehlikeli bir yapı yatmaktadır” şeklinde konuştu.