Halk ozanı Özay Gönlüm vefatının 17'nci yıldönümünde Almanya'da anıldı

Mümin KARACA, BRUCHSAL, 5 Mart () - Türk Halk Müziği Sanatçısı Özay Gönlüm, aramızdan ayrılışının 17. yılında Almanya'nın Bruchsal kentinde düzenlenen program ile anıldı. Karlsruhe Türk Sanatçılar Platformu, DİTİB Bruchsal Sultanahmet Camii ve Türk Okul Aile Birliği'nin birlikte düzenlediği Anma Programı camii konferans salonunda gerçekleşti. Programa, çevrede yaşayan Türkler yoğun ilgi gösterdi. Çevre illerden gelen çok sayıda dernek başkanları ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, Karlsruhe Sanatcılar Platformu Başkanı Mehmet Söyleyici, burada yaptığı konuşmada, "Ölümünün 17. yılında anılan sanatçı Özay Gönlüm'ü anıyoruz. Gönlüm, Türk kültüründe iz bırakan biridir. Gönlüm, türküleri Almanlara, Japonlara ve Avustralyalılara söyleyerek Türk kültürünün tanıtımına da katkıda bulundu. Denizli var oldukça onun türkülerini söylüyor olacağız" dedi. Söyleyici," İnsanlar hayatını kaybettiklerinde geride kalacak olan eserleridir. Özay Gölüm ustamız, ozanımız, şairimiz ve büyük sanatçımız geride dev gibi eserler bıraktı. Bugün o söylenen türküleri, Denizli türküsü dediğimiz o türkülerin kaybolmasını önleyen, derleyip toparlayan ve başta herkese Denizli'yi sevdiren onunla buluşturan ve sonrasında tüm Türkiye ve dünyaya bu güzellikleri yansıtan, özünden hiçbir zaman kopmayan değerli sanatçımızı, biz bıraktığı eserleri yaşatarak onu gönlümüzde yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. Bruchsal DİTİB Sultanahmet Camii Başkanı Mahmut Esen de Gönlüm'ün Ege yöresi şivesiyle söylediği dillerden dillere dolaşan eserleriyle şehrin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi. Daha sonra Denizlili, sanatçıları birbirinden güzel eserleri programa katılanlar için seslendirdi. TRT sanatçılarından Ümmiye Şahin Ünal söylediği Özay Gönlüm türküleriyle salonu coşturdu. Bu arada Denizlili sanatçı Mehmet Söyleyici'nin seslendirdiği türküler ve okuduğu 'Ninenin Mektupları' ise herkesten büyük beğeni aldı. Programın sonunda, Gönlüm'ü anma gecesine katılanlara Bruchsal Türk Okul Aile Birliğinin hazırladığı yöresel yemekler ikram edildi. HALK OZANI ÖZAY GÖNLÜM Ünlü halk ozanı Özay Gönlüm, 5 Şubat 1940 tarihinde Denizli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli’de tamamlayan Gönlüm, 14 yaşında bağlamaya başladı. Yıllarca Ankara Radyosu’nda görev yapan halk ozanı Gönlüm, 1965-1977 yılları arasında Ege yöresinde ve özellikle Denizli ile köylerinde folklor araştırması yaptı, 3 bine yakın türkü derledi. Gönlüm, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’yi tanıtım programı çerçevesinde, 9’u Avrupa’da olmak üzere dünyanın 23 farklı ülkesinde Türk Halk Müziği konserleri verdi. Denizli ağzı ve şivesiyle okuduğu ‘Ninenin mektupları’ ile de özdeşleşen halk ozanı Gönlüm, 1 Mart 2000’de aramızdan ayrıldı GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------ Program ve konuşmalar Detaylar