Haley: BM’nin İsrail’e karşı önyargılı kararlar almasına izin vermeyeceğiz

Nafiz Albayrak / New York, 16 Şubat () - ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "BM’nin İsrail karşıtı önyargılarına kararlı bir şekilde karşı koyacaklarını ve İsrail’i son derece güçlü bir biçimde desteklediklerini" söyledi.

BM Güvenlik Kurulu’nun, geçtiğimiz haftalarda İsrail’in Filistin topraklarında yerleşimlerini kınadığı 2334 sayılı kararı ‘tek taraflı’ olarak niteleyen Haley, ‘Buraya ABD'nin İsrail için demirle perçinlenmiş desteğinin altını çizmek için geldim. ABD’nin, BM'nin İsrail karşıtı önyargılarına karşı durmakta kararlı olduğunu vurgulamak için buradayım. 2334 sayılı kararın ortaya çıkardığı büyük hata bir daha tekrarlanmayacak ve tek taraflı Güvenlik Konseyi kararlarının İsrail’i kınamasına izin vermeyeceğiz’ dedi.

BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi’nin, İsrail’e karşı aşırı derecede önyargılı kararlar aldığını savunan Haley, ‘Bir tarafın müzakere masasına gitmesini engelleyerek yalnızca barışa ulaşmayı zorlaştırıyorlar’ diye konuştu.

"Çözüm İsrail ve Filistin'den gelecek"

ABD’nin iki devletli çözümü kesinlikle desteklediğini söyleyen Haley, ‘Ancak bu iki tarafı da masaya getirmek için ne gerektiği konusunda kalıpların dışına çıkmayı da düşünüyoruz. Anlaşmaya varmaları için nelere gerek olduğuna bakıyoruz. Günün sonunda Orta Doğu’ya barış getirecek çözüm İsrailliler ve Filistin Yönetimi'nden gelecektir. ABD yalnızca bu süreci desteklemek için aracı’ dedi.

Güvenlik Konseyi geçen yıl 23 Aralıkta İsrail’in Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki yerleşimlerini uluslararası hukukun ‘açık bir ihlali’ olarak nitelendiren kararı kabul etmiş, ABD’nin veto hakkını kullanmayarak çekimser kalması sonucu 2334 sayılı ‘kınama’ kararı kabul edilmişti.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:

- Haley'nin açıklamaları