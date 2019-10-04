Halep’te yeraltı hastaneleri Suriyelilere derman oluyor

Suriye’de rejim saldırılarından korunmak için yapılan yeraltı hastaneleri hastalara derman oluyor. Al Atarib kasabasındaki bir yeraltı hastanesi ayda 10 bin kişiye sağlık hizmeti veriyor.

SURİYE'nin Halep kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırıları sonucunda hastaneler yıkılınca, güvenli bölgelerde yeraltı hastaneleri yapıldı.

Halep'in Al Atarib kasabasında da savaş mağdurlarına sağlık hizmeti veren yeraltı hastanesi bulunuyor. Günde yaklaşık 350 kişiye sağlık hizmeti veren hastanede Suriyeli 77 sağlık personeli gece ve gündüz nöbet usulü ile hastaneye gelen yaralı ve tedaviye ihtiyacı olanlara destek veriyor. Genel cerrahi, dahiliye, kulak burun boğaz, yoğun bakım ve ameliyathane olmak üzere 5 bölüm ve 14 odadan oluşan hastanede ayda yaklaşık 10 bin kişi tedavi oluyor.

BURASI DAHA HUZURLU VE DAHA GÜVENLİ

Hastanenin kuruluş amacı ile ilgili bilgiler veren hastane sorumlusu Muhammet Ahmet, "2017 yılında Halep'teki hastanelerin hepsi yıkıldı. Bu sebeple daha güvenli olduğundan dolayı yer altında bir hastane yaptık. Artık insanlar buraya geliyor; çünkü daha huzurlu ve daha güvenli, hem uçaklardan, hem de normal füzelerden korunuyoruz. Bu hastanenin hedefi hem burada çalışanlar için, hem de dışarıdan buraya gelen hastalar için güvenli bir ortam oluşturmak ve huzurlu hissetmelerini sağlamaktır " dedi.

HALEP SAVAŞINDA ÇOK ZOR ANLAR YAŞADIK

Hastanenin yapımında çalışan Ömer Hallak ise, "Halep savaşında hastaneler yıkıldı, bombalandı; çok zor anlar yaşadık o yüzden önce mağaralar yaptık odalar yaptık. Bu hastaneye çok fazla hasta geliyor, bu sebeple 14 oda yaptık. Geçen sene de uçaklar burayı vurdu ama çok şükür bir kaybımız olmadı çünkü burası yerin altında olduğu için güvenli" diye konuştu.

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